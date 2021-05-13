Украина хочет вернуть из РФ около 100 граждан в рамках обмена пленными

Украина установила местонахождение более 90 граждан, которые незаконно удерживаются Россией, и хочет вернуть их в рамках обмена удерживаемыми лицами, сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович.
«Мы просим вернуть более 90 человек...Это первый обмен, который мы планируем — под 100 человек. И это прежде всего военнослужащие, которые попали в плен во время выполнения боевых задач», — рассказал Арестович в эфире телеканала «Украина 24».
От уточнил, что местонахождение всех граждан Украины в списке на обмен уже установлено и подтверждено. Всего Россия удерживает около 260 граждан Украины, но местонахождение многих из них неизвестно украинской стороне — предположительно, они удерживаются на территории РФ или на временно оккупированной территории Крыма.
Как сообщалось, что украинская сторона уже предоставила списки на обмен ещё в 2020 году.
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