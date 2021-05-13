Украина предложила срочно встретиться политсоветникам и главам МИД стран «нормандского формата»

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с послами стран «Большой семерки» (G7), Швеции и Европейского союза, на которой рассказал дипломатам о ряде инициатив украинской стороны для активизации процесса мирного урегулирования, сообщается на сайте Офиса президента Украины в четверг.

«Во-первых, вчера я направил письмо ко всем своим коллегам по нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырех стран», — рассказал Ермак.

Во-вторых, активизации работы «нормандского формата», что было инициативой Германии и Франции, помогло бы приобщение экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам, которые могли бы нарабатывать различные вопросы, которые сегодня в первую очередь является частью предложенных ключевых кластеров имплементации минских соглашений.

В-третьих, украинская сторона настаивает, что особый акцент должен быть сделан на разблокировании Россией выполнения решений парижского саммита «нормандской четверки», состоявшегося в декабре 2019 года.

«В-четвертых, мы считаем, что проведение очередного саммита в нормандском формате дало бы очень серьезный толчок процессу мирного урегулирования. Поэтому я просил бы рассмотреть возможность совместного обращения G7 в РФ с призывом поддержать проведение этого саммита», — сказал Ермак.

Во встрече также приняли участие вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук и все члены делегации, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко и внештатный советник руководителя Офиса Главы государства Тимофей Милованов.