В Израиле заявили, что из Газы с 10 мая выпустили уже почти 3000 ракет

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили с 10 мая около 2 900 ракет по израильским городам, было перехвачено 1 150 из них. Об этом сообщила в воскресенье армейская пресс-служба.

«С начала операции „Стражи стен“ (10 мая) из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 2 900 ракет, 450 из которых упали в самом секторе Газа. Система ПВО „Железный купол“ перехватила порядка 1 150 ракет. В ответ за последние 24 часа истребители и беспилотные летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли удары по 90 террористическим объектам ХАМАС и „Исламского джихада“ по всему сектору Газа», — говорится в заявлении израильских военных.

«Среди пораженных целей — резиденции лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и его брата, возглавляющего отдел материально-технического обеспечения и кадров ХАМАС в Хан-Юнисе (город в секторе Газа). Обе резиденции использовались в военных целях террористической организацией ХАМАС», — добавили в пресс-службе.

Армия проинформировала, что в ночь на воскресенье были нанесены удары по офису главы отдела планирования и развития политбюро ХАМАС, дому командира одного из батальонов этого движения, а также по дому сотрудника военной разведки ХАМАС. «В рамках продолжающейся волны ударов по системе подземных туннелей ХАМАС около 30 целей были атакованы истребителями с использованием примерно 100 единиц управляемого вооружения. Были поражены десятки оружейных заводов и складов в Газе. Эти террористические объекты располагались в домах военно-морских и десантных сил ХАМАС, в штабах противотанковых отрядов и наступательных киберподразделений ХАМАС», — указали в пресс-службе, отметив, что за сутки военные «нанесли удары примерно по 40 ракетным пусковым площадкам» на территории палестинского анклава.

В армейской пресс-службе заявили, что движение «ХАМАС намеренно размещает военные цели посреди густонаселенных гражданских районов в секторе Газа». «Армия обороны Израиля принимает все возможные меры предосторожности, чтобы не причинить вред ни в чем не повинным гражданам во время боевых действий», — добавили в ведомстве, отметив, что израильские военные «продолжают наносить удары по террористическим целям в секторе Газа и будут действовать таким же образом по мере необходимости».