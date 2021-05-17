В Минобразования рассказали, как будут прививать педагогов

Министерство образования и науки Украины обнародовало алгоритм записи педагогов на вакцинацию от COVID-19.

«Педагогов, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2021 году, по их желанию, прививают вакциной CoronaVac против COVID-19 производства Sinovac Biotech с 14 апреля», — говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

В ведомстве отмечают, что вакцинация других работников сферы образования начнется после получения регионами новой партии вакцины Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech.

Согласно алгоритму записи работников сферы образования на вакцинацию от COVID-19, работники учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессиональной (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования обращаются к руководителям учебных заведений.

Далее руководители учреждений формируют и направляют списки в органы управления образованием местных советов, которые предоставляют списки департаментам (управлениям) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций.

Департаменты образования и науки областных, Киевской городской госадминистраций предоставляют списки учебных заведений департаментам здравоохранения областных, Киевской городской государственных администраций. Руководители высших учебных заведений сами направляют списки департаментам здравоохранения.

Региональные координаторы по вакцинации сообщают руководителям учебных заведений, которые подали списки, о дате и времени, когда мобильная бригада приедет в учебное заведение для вакцинации коллектива.

Уточненные списки руководители предоставляют до первого приезда мобильной бригады в заведение образования. После первого приезда мобильной бригады любые изменения в списках согласуются с региональными координаторами по вакцинации в индивидуальном порядке.