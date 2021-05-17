В США заявили, что активно работают над разрешением палестино-израильского конфликта

Соединенные Штаты ведут интенсивную закулисную работу, чтобы урегулировать палестино-израильский конфликт. Об этом заявил в понедельник в Копенгагене госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном.

«США продолжают оставаться озабоченными эскалацией насилия. Сотни людей погибли или получили ранения, в том числе дети. Мы также обеспокоены тем, что в опасности оказались журналисты и медработники. Палестинцы и израильтяне, как и люди во всем мире, имеют право жить в безопасности. И это не привилегия израильтян или палестинцев, речь идет о правах человека, поэтому насилие должно быть прекращено. Мы активно работаем за кулисами, чтобы попытаться разрешить этот конфликт», — сказал он.

«Как мы говорили ранее, у Израиля есть право защищать себя. Мы призываем ХАМАС и другие группы в секторе Газа прекратить немедленно ракетные удары. Я думаю, что на Израиль, как на демократическое государство, ложится дополнительное бремя — сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Мы призываем все стороны избегать любых действий, которые могут снизить шансы на установление мира в будущем. Мы призываем обе стороны обеспечить защиту гражданского населения, особенно детей, а также уважать международное гуманитарное право», — добавил Блинкен.

С 10 мая между группировками в Газе и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.

Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. С палестинской — только в секторе за неделю число жертв бомбардировок уже превысило 200 человек, ранения получили свыше 1,3 тыс. В стычках и беспорядках на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме погибли более 20 арабов.