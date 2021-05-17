США продадут Израилю высокоточное оружие на $735 млн

Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу Израилю высокоточного оружия на сумму $735 млн, со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post.
По информации источников издания, конгресс уведомили об этом 5 мая — за несколько дней до того, как израильская армия и палестинские радикалы начали взаимные ракетные обстрелы.
Основную часть этой партии могут составить комплекты оборудования на основе технологии GPS, которые позволяют превращать свободнопадающие бомбы в управляемые, узнала газета. Такой комплект — Joint Direct Attack Munition (JDAM) — состоит из крыльев, которые крепятся в средней части бомбы, и хвостового блока, который имеет управляемое оперение, позволяющее бомбе маневрировать.
После официального уведомления у законодателей есть 20 дней на то, чтобы подать резолюцию с возражениями против выполнения сделки, пишет WP. Юридической силы этот документ не имеет.
Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Палестинская сторона сообщает о более чем 200 погибших и почти 6 тыс. раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016