США продадут Израилю высокоточное оружие на $735 млн

Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу Израилю высокоточного оружия на сумму $735 млн, со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post.

По информации источников издания, конгресс уведомили об этом 5 мая — за несколько дней до того, как израильская армия и палестинские радикалы начали взаимные ракетные обстрелы.

Основную часть этой партии могут составить комплекты оборудования на основе технологии GPS, которые позволяют превращать свободнопадающие бомбы в управляемые, узнала газета. Такой комплект — Joint Direct Attack Munition (JDAM) — состоит из крыльев, которые крепятся в средней части бомбы, и хвостового блока, который имеет управляемое оперение, позволяющее бомбе маневрировать.

После официального уведомления у законодателей есть 20 дней на то, чтобы подать резолюцию с возражениями против выполнения сделки, пишет WP. Юридической силы этот документ не имеет.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Палестинская сторона сообщает о более чем 200 погибших и почти 6 тыс. раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем.