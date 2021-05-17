Кабмин уволил двух заместителей министра энергетики

Кабинет министров Украины уволил двух заместителей министра энергетики Юрия Бойко и Александра Зорина.

Соответствующие решения закреплены распоряжениями № 444-445 от 17 мая 2021 года, текст которых обнародован на правительственном портале.

Бойко курировал электроэнергетический сектор, Зорин — угледобывающий.

Как сообщалось, в конце апреля Верховная Рада назначила вице-президента НАЭК «Энергоатом» Германа Галущенко министром энергетики Украины.