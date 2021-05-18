К Кличко приходили правоохранители, но его не было дома

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что под дверь его квартиры в доме на ул.Богдана Хмельницкого в центре украинской столицы приходили правоохранители.

Как рассказал мэр журналистам, камера видеонаблюдения зафиксировала, что правоохранители находились в подъезде его дома непосредственно возле дверей его квартиры, однако сам Кличко в это время был на тренировке.

«Вооруженные люди ворвались в подъезд, ломились сюда (показав на двери собственной квартиры — Ред.). Есть камера видеонаблюдения. А сейчас они то ли испугались, или что-то еще, и пошли к другой квартире», — сказал Кличко.

Он высказал предположение, что правоохранители не рассчитывали, что он каждое утро находится на тренировке либо же располагали неверной информацией о его местонахождении. «В полседьмого я уже был в спортивном зале, в семь они пришли. Дверь была закрыта, никого нет. Ну, они постояли-постояли и пошли дальше», — сказал мэр.

«Я не готов комментировать... Многие происходящие вещи очень странные», — сказал он, отметив, что располагает информацией о том, что в Офисе президента проходят «совещания, посвященные Кличко».

Кличко также напомнил о прошедших обысках в ряде коммунальных предприятий столицы и обвинениях в их адрес в неуплате налогов, назвав их «нонсенсом». Мэр сказал, что этой информацией об обысках манипулируют, и он готов открыто сотрудничать с правоохранительными органами.

Ранее во вторник журналист Юрий Бутусов написал в Фейсбуке: «К дому на Богдана Хмельницкого, в котором проживает мэр Киева Виталий Кличко, сегодня в 7.30 подъехала группа вооруженных людей в экипировке сотрудников правоохранительных органов, которые около часа находятся в подъезде и рядом с домом. По словам источников в мэрии, сам Кличко в 7.00 выехал на тренировку, и разминулся с данной группой, принадлежность которой пока не установлена. В квартиру мэра пока никто не заходит».