Донецкая область попала в «оранжевую» зону карантина

Министерство здравоохранения перевело Донецкую область в «оранжевую» зону карантина. При этом Черкасская область перешла в «желтую» зону.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, в Донецкой области превышена норма процента от эпидемического порога — 101,5% при норме 100%.
При этом в Черкасской области пришел в норму коэффициент выявления случаев инфицирования — 19,6% при норме 20%.
В целом в Украине лишь одна область находится в «оранжевой» зоне, остальные — в «желтой». В то же время шесть регионов соответствуют «зеленой» зоне по проценту от эпидпорога: Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Николаевская и Полтавская области. В Винницкой также «зеленой» зоне соответствует коэффициент выявления инфицирования.
Отметим, в Украине за вчера выявили 4095 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заражений в Донецкой и Ровенской областях.
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