В Украине последняя область остается в «оранжевой» зоне карантина

В Украине в «оранжевой» зоне карантина остается лишь одна область. Остальная часть страны — в «желтой» зоне.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно им в «оранжевой» зоне остается Донецкая область, где превышена норма по проценту от эпидемического порога — 101,5% при норме 100%.

В остальных регионах ни один из показателей по COVID-19 не превышает норму. При этом в шести регионах показатели соответствуют «зеленой» зоне карантине. В частности, в Киеве, Винницкой, Закарпатской, Киевской, Николаевской и Полтавской областях меньше процент от эпидпорога составляет менее 50%. Также в Винницкой области менее 5% составляет коэффициент выявления случаев инфицирования.

Напомним, за вчера в Украине подтвердили еще 4606 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях.