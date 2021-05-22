В Украине последняя область остается в «оранжевой» зоне карантина

В Украине в «оранжевой» зоне карантина остается лишь одна область. Остальная часть страны — в «желтой» зоне.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Согласно им в «оранжевой» зоне остается Донецкая область, где превышена норма по проценту от эпидемического порога — 101,5% при норме 100%.
В остальных регионах ни один из показателей по COVID-19 не превышает норму. При этом в шести регионах показатели соответствуют «зеленой» зоне карантине. В частности, в Киеве, Винницкой, Закарпатской, Киевской, Николаевской и Полтавской областях меньше процент от эпидпорога составляет менее 50%. Также в Винницкой области менее 5% составляет коэффициент выявления случаев инфицирования.
Напомним, за вчера в Украине подтвердили еще 4606 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях.
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