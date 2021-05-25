Последняя область страны покинула «оранжевую» зону

Донецкую область вывели из «оранжевой» в «желтую» зону карантина. Теперь вся Украина находится в «желтой» зоне.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, в Донецкой области в норму вернулся показатель процента от эпидемического порога, который теперь составляет 94,4% при норме 100%. Днем ранее он составлял 108,5%.

Таким образом, в Украине не осталось больше регионов, где был бы превышен хоть один показатель по COVID-19. При этом в пяти регионах показатели частично соответствуют «зеленой» зоне карантина — в Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой и Винницкой областях.

Вся Украина может стать «зеленой» если на территории не менее 13 регионов заболеваемость гриппом и ОРВИ будет менее 50 процентов эпидемического порога, а коэффициент выявления случаев инфицирования — менее 5 процентов. «Зеленая» зона позволяет смягчить карантинные ограничения.