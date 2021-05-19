Страны ЕС договорились пускать полностью вакцинированных туристов

Государства - члены Евросоюза достигли соглашения о разрешении въезда на территорию сообщества полностью вакцинированных туристов. Об этом сообщает в среду Agence France-Presse со ссылкой на источники в ЕС.

Как ожидается, тема открытия границ и связанных с ней сертификатов о вакцинации должна стать одной из главных на экстренном саммите глав государств и правительств Евросоюза 25 мая.