Войти
Шмыгаль прислал в Раду представления на трех новых министров
кадры
Шмыгаль прислал в Раду представления на трех новых министров
Байден пообещал обогнать Китай на рынке электромобилей
позиция
Байден пообещал обогнать Китай на рынке электромобилей

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

В Беларуси разбился военный самолет

344
В Беларуси разбился военный самолет

Самолет Як-130 Вооруженных сил Беларуси потерпел катастрофу под Барановичами в Брестской области, оба пилота погибли. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минобороны Беларуси.

«Под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. К сожалению, оба летчика погибли. Других жертв и разрушений нет. Последствия крушения ликвидированы силами МЧС», — отмечается в сообщении.

По данным оборонного ведомства, при выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. «Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались», — проинформировали в Минобороны.

По данным ведомства, полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиабазы майор Андрей Ничипорчик и летчик звена эскадрильи лейтенант Никита Куканенко. «К месту происшествия выехала комиссия министерства обороны во главе с заместителем министра обороны по вооружению», — отметили в Минобороны.

Читайте также: Шмыгаль прислал в Раду представления на трех новых министров

Первую партию учебно-боевых самолетов Як-130 ВВС Беларуси получили из РФ в 2015 году. Через год в страну было поставлено еще четыре учебно-боевые машины, еще четыре самолета было поставлено в 2019 году.

Беларусь, Як-130
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 19 мая 2021
Вторник, 18 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Грантоеды так привыкли врать и воровать, что брешут даже Соросу

Бигус и компания в очередной раз пообещали нам расследование и обманули. Как так? А все очень просто. Грантоеды настолько привыкли врать и воровать, что теперь брешут даже своему предводителю Соросу, впаривая под видом «расследования» всем давно известные вещи.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Как «заслуженные железнодорожники» становятся «почетными металлургами», не приходя в сознание

Прямо сейчас на наших глазах разворачивается пиар-кампания за повышение налогов и ренты для горнодобывающих предприятий. Главным рупором идеи повысить ренту на добычу железной руды для украинских предприятий сделали бывшего журналиста Сергея Лещенко.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Надавить на тормоз. Как на Банковой пытаются затормозить снижение рейтинга Зеленского и «Слуги народа»

Действующая власть постоянно «пудрит мозги» украинцам, чтобы с помощью различных манипуляций отвлекать от настоящих социальных проблем, волнующих миллионы наших сограждан. То со всех экранов телевизоров нам трубят о победоносных решениях и санкциях против контрабандистов, то рапортуют о закрытии оппозиционных телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZiK. И хотя такие действия создают удачный информационный шум и выглядят как захватывающий экшн, однако они так и не решает главного вызова, который стоит перед Владимиром Александровичем - сохранение собственного рейтинга и поддержки избирателей.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016