В Беларуси разбился военный самолет

Самолет Як-130 Вооруженных сил Беларуси потерпел катастрофу под Барановичами в Брестской области, оба пилота погибли. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минобороны Беларуси.
«Под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. К сожалению, оба летчика погибли. Других жертв и разрушений нет. Последствия крушения ликвидированы силами МЧС», — отмечается в сообщении.
По данным оборонного ведомства, при выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. «Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались», — проинформировали в Минобороны.
По данным ведомства, полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиабазы майор Андрей Ничипорчик и летчик звена эскадрильи лейтенант Никита Куканенко. «К месту происшествия выехала комиссия министерства обороны во главе с заместителем министра обороны по вооружению», — отметили в Минобороны.
Первую партию учебно-боевых самолетов Як-130 ВВС Беларуси получили из РФ в 2015 году. Через год в страну было поставлено еще четыре учебно-боевые машины, еще четыре самолета было поставлено в 2019 году.
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