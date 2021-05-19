В Беларуси разбился военный самолет

Самолет Як-130 Вооруженных сил Беларуси потерпел катастрофу под Барановичами в Брестской области, оба пилота погибли. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минобороны Беларуси.

«Под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. К сожалению, оба летчика погибли. Других жертв и разрушений нет. Последствия крушения ликвидированы силами МЧС», — отмечается в сообщении.

По данным оборонного ведомства, при выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. «Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались», — проинформировали в Минобороны.

По данным ведомства, полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиабазы майор Андрей Ничипорчик и летчик звена эскадрильи лейтенант Никита Куканенко. «К месту происшествия выехала комиссия министерства обороны во главе с заместителем министра обороны по вооружению», — отметили в Минобороны.

Первую партию учебно-боевых самолетов Як-130 ВВС Беларуси получили из РФ в 2015 году. Через год в страну было поставлено еще четыре учебно-боевые машины, еще четыре самолета было поставлено в 2019 году.