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Губернатор Нью-Йорка попал под уголовное расследование из-за «блата» при тестировании на коронавирус

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Губернатор Нью-Йорка попал под уголовное расследование из-за «блата» при тестировании на коронавирус

Власти США расширили уголовное расследование в отношении губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Проводящие совместное расследование ФБР и прокуратура Бруклина намерены выяснить, пользовался ли губернатор служебным положением для обеспечения своих помощников и младшего брата — ведущего телекомпании CNN Криса Куомо — приоритетным доступом к тестам на коронавирус.

Источники издания ранее сообщали, что анализы младшего Куомо и некоторых помощников губернатора в условиях острой нехватки тестов в марте и апреле 2020 года в первоочередном порядке проходили проверку в лаборатории. Как отмечает The Wall Street Journal, следователи в последнее время провели беседы с несколькими представителями офиса губернатора, которые были причастны к программе тестирования на коронавирус.

В феврале текущего года ФБР и прокуратура Бруклина начали расследование в отношении администрации Куомо, подозреваемой в сокрытии истинного числа жертв COVID-19 в домах престарелых штата весной и летом прошлого года. Поводом для начала расследования стало признание ближайшей помощницы Куомо Мелиссы Дерозы, рассказавшей 10 февраля на приватной встрече с местными законодателями-демократами о том, что администрация штата препятствовала предоставлению таких данных, когда они были официально затребованы в августе соответствующими американскими службами.

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Это уже не первый громкий скандал за последние месяцы, в котором оказался замешан губернатор. Профильный комитет нижней палаты законодательного собрания штата Нью-Йорк в марте начал разбирательство после того, как несколько женщин выступили с обвинениями в неподобающем поведении в адрес губернатора. Куомо отрицает обвинения в свой адрес и заявляет, что не намерен уходить в отставку.

В 2020 году Куомо пользовался большой популярностью в США, поскольку считалось, что он эффективно организовал в штате борьбу с распространением инфекции.

США, Эндрю Куомо
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