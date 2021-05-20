Президент заявил, что строит страну без олигархов и без войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетами в его работе является построение страны без олигархов, без войны и где все равны перед законом.
«Какие приоритеты. Номер один — мы строим страну без олигархов... Я думаю, вы ощущаете первые наши шаги, к которым я готовился достаточно долго, и сейчас вы видите результаты, Страну для 40 млн, а не для сотни «Forbes», — сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве в четверг.
Кроме того, президент заявил, что власть строит страну, которая не находится в зависимости от санкционной политики других государств, а которая самостоятельно защищает свой суверенитет, в том числе внутри страны.
«Мы строим страну, где все будут равны перед законами — и те, про кого я сказал выше, и все другие. Это та сфера, которую мы строим с нуля: новую судебную систему, антикоррупционный суд, Конституционный суд, много важных законов, большинство из которых уже согласованы», — добавил он.
Среди прочего, Зеленский отметил, что среди его приоритетов — построение государства, где нет бедности, и где земля принадлежит народу.
«Относительно пенсий, там справедливости пока что я не вижу. Будет пенсионная реформа», — сказал он.
В то же время, президент отметил, что начали работать несколько пенсионных программ, в частности, для людей старше 75 лет.
«И самый главный приоритет — мы строим страну без войны. И это правда. Это, правда, сложный путь, не очень быстрый. По кирпичикам собираем этот мир — вот, что мы делаем. И мы понимаем, что мир должен быть крепким — навсегда. И это зависит от мощи нашей армии», — сказал Зеленский.
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