Рада назначила первого вице-премьера - министра экономики

Верховная Рада назначила первого вице-премьер-министра — министра экономики. Им стал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

«За» проголосовали 293 парламентария. Сразу после назначения первый вице-премьер принес присягу члена Кабинета министров.

До назначения Любченко был главой Государственной налоговой службы.

Напомним, что ранее Верховная Рада уволила министра экономики Игоря Петрашко после того, как он написал заявление об отставке по собственному желанию.