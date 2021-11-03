Рада отправила в отставку первого вице-премьера – министра экономики Любченко

Верховная Рада поддержала отставку Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины.

За соответствующее решение проголосовали 320 народных депутатов на пленарном заседании в среду.

Любченко был на должности первого вице-премьер-министра — министра экономики с 20 мая 2021 года. До этого он чуть больше года возглавлял Государственную налоговую службу, а в 2015-2020 годах был первым вице-президентом ПАО «Украгрохимхолдинг».

Как сообщалось, по итогам заседания депутатской фракции «Слуги народа» 1 ноября, кандидатура замглавы Офиса президента Юлии Свириденко, вероятно, будет рассмотрена на пост первого вице-премьера — министра экономики Украины в случае отставки Любченко.

Также сегодня сообщалось, что у Любченко правоохранители проводят следственные действия. Обыски у Любченко могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов.