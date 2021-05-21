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Верховный суд оправдал генерала Назарова по делу о катастрофе Ил-76

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Верховный суд оправдал генерала Назарова по делу о катастрофе Ил-76

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда Украины оправдал бывшего начальника штаба — первого заместителя руководителя антитеррористической операции, генерал-майора генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Назарова, халатность которого, по версии следствия, в 2014 году привела к катастрофе самолета Ил-76 и гибели 49 украинских военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда в пятницу, КУС ВС отменил вынесенные судебные решения и закрыл уголовное производство в связи с отсутствием в деянии Назарова В.М. состава уголовного преступления.

«Решение суда кассационной инстанции мотивировано тем, что на основании установленных судами фактических обстоятельств дела, их вывод о том, что Назаров В. М. имел возможность предотвратить террористический акт, в результате которого был сбит самолет Ил-76-МД и погибло 49 военнослужащих Вооруженных Сил Украина, неправильно», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 14 июня 2014 года выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Воздушных сил ВСУ Ил-76 при заходе на посадку на аэродром в Луганске. На борту Ил-76 находились 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств уничтожения самолета Ил-76. Назарову было вручено подозрение в служебной халатности, приведшей к гибели 49 военнослужащих ВСУ во время их передислокации военно-транспортным самолетом Ил-76 в Луганск. В марте 2017 года Назаров был признан виновным и приговорен к 7 годам тюрьмы.

16 декабря 2020 года Днепровский апелляционный суд оставил приговор Назарова без изменений, однако он не был взят под стражу, а выполнение приговора было приостановлено в связи с подачей жалобы в Верховный суд.

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11 января 2021 года было обнародовано совместное заявление, которое подписали экс-послы США, авторитетные американские генералы и эксперты. Они призвали украинское руководство пересмотреть решение о наказании генерала Виктора Назарова. Среди 16 подписантов документа — генерал в отставке воздушных сил США Бридлав, генералы США в отставке Уэсли Кларк и Бен Ходжес, экс-послы США в Украине Джон Хербст, Уильям Тейлор, Роман Попадюк и Стивен Пайфер, бывший заместитель генсека НАТО и экс-посол США в РФ Александр Вершбоу.

Верховный суд, Ил-76, Виктор Назаров
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