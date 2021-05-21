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«Нафтогаз» может ввести трехлетний тарифный план на газ для населения

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«Нафтогаз» может ввести трехлетний тарифный план на газ для населения

НАК «Нафтогаз Украины» работает над разработкой и внедрением трехлетнего тарифного план на газ для бытовых потребителей, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе «Часа вопросов к правительству» в Раде в пятницу.

Он напомнил, что с мая поставщики газа предложили домохозяйствам годовые тарифы, в частности, ГК «Нафтогаз Украины» установил цену газа в рамках годового предложения для населения — 7,96 грн/куб. м (с НДС, без доставки).

«Нафтогаз» работает над другими продуктами, например, над трехлетним продуктом, который может иметь еще лучшие условия, более фиксированную и понятную цену для населения. Но также есть на выбор и продукт на один месяц, и люди могут выбирать для себя различные варианты, пробовать самостоятельно управлять расходами своих домохозяйств", — сказал чиновник, которого цитирует Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 7 апреля 2021 года внесла изменения в правила и типовой договор поставки природного газа, согласно которым поставщики газа обязаны до 25 апреля обнародовать на своих сайтах цену газа и другую информацию о годовом предложении.

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Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставки газа потребителю и продолжается до 30 апреля. Поставщик на протяжении периода действия годового предложения не имеет права повышать цену.

Нафтогаз України, цена на газ
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