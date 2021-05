Принц Гарри рассказал о проблемах с алкоголем и наркотиками

Британский принц Гарри рассказал о своих психологических проблемах и холодных отношениях с другими членами королевской семьи в программе «Тот я, которого не видно» (The Me You Can’t See), ставшей доступной в пятницу на стриминговом сервисе Apple TV+.

Внук королевы Великобритании Елизаветы II признался, что долгое время пил и употреблял наркотики, пытаясь заглушить не проходившую годами боль после смерти матери — принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе в 1997 году. По словам принца, период между 2012 и 2016 годами был для него «кошмарным временем», когда он испытывал приступы тревоги и паники, а за один вечер выпивал недельную норму алкоголя только для того, чтобы не выпускать наружу негативные эмоции. Переломным моментом для сына наследника британского престола стало знакомство с будущей супругой — американской актрисой Меган Маркл на свидании вслепую. По его словам, тогда же, в 2016 году, он впервые начал посещать сеансы психотерапии, понимая, что cможет построить прочные семейные отношения лишь в том случае, если «разберется с прошлым».

Принц, с которым в новой программе беседовала американская телеведущая Опра Уинфри, рассказал также, что после смерти матери не мог получить необходимой поддержки от родных, которые старались не говорить о смерти Дианы, а от ребенка требовали проявлять сдержанность и молча пережить потерю. Он также подверг критике своего отца принца Чарльза, который, по его словам, не пытался защитить сыновей от перенесенного им самим болезненного опыта, связанного с ролью члена британской королевской семьи. С отсутствием понимания и поддержки принц столкнулся и после женитьбы, когда британские таблоиды начали подвергать травле его супругу, которая в результате стала думать о самоубийстве.

«Я чувствовал себя совершенно беспомощным и думал, что семья мне поможет, но каждая просьба, каждое обращение, каждый тревожный знак встречало абсолютное молчание или пренебрежение», — сказал Гарри, заявив, что несколько лет вместе с женой пытался играть по предписанным правилам, как ему советовали члены королевского окружения, однако теперь его «больше никогда не заставят молчать» о проблемах, с которыми сталкивался он сам и его избранница.

«Во мне чертовски много от матери, — рассказал принц. — Мне кажется, что я не часть системы, но я в ней крепко увяз. Единственный способ стать свободным — вырваться и рассказать правду».

Принц Гарри и Меган Маркл более года назад сообщили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, и с того дня пара потеряла возможность официально представлять Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.

Пара переехала в США, приобрела дом на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где сейчас воспитывает подрастающего сына Арчи, который появился на свет 6 мая 2019 года. В феврале они объявили о том, что ожидают второго ребенка.

Перестав получать бюджетные средства, которые полагались супругам как ведущим активную общественную деятельность членам королевской семьи, они заключили контракты со шведским сервисом потокового аудио Spotify и американским видеосервисом Netflix.

«Тот я, которого не видно» — очередной проект, созданный при участии герцога и герцогини Сассекских и посвященный теме психологического здоровья. Своими проблемами в программе делятся и другие знаменитости, включая американскую певицу Леди Гагу, ставшую жертвой изнасилования в начале своей музыкальной карьеры, и сына голливудского актера Робина Уильямса Зака, страдающего наркотической зависимостью и обсессивно-компульсивным расстройством.