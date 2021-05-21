Войти
Шмыгаль уверяет, что уже более 60% украинцев готовы вакцинироваться
официально
Шмыгаль уверяет, что уже более 60% украинцев готовы вакцинироваться
Зеленский рассказал, когда закончится эпоха бедности
позиция
Зеленский рассказал, когда закончится эпоха бедности

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

их нравы
RSS

Принц Гарри рассказал о проблемах с алкоголем и наркотиками

178
Принц Гарри рассказал о проблемах с алкоголем и наркотиками

Британский принц Гарри рассказал о своих психологических проблемах и холодных отношениях с другими членами королевской семьи в программе «Тот я, которого не видно» (The Me You Can’t See), ставшей доступной в пятницу на стриминговом сервисе Apple TV+.

Внук королевы Великобритании Елизаветы II признался, что долгое время пил и употреблял наркотики, пытаясь заглушить не проходившую годами боль после смерти матери — принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе в 1997 году. По словам принца, период между 2012 и 2016 годами был для него «кошмарным временем», когда он испытывал приступы тревоги и паники, а за один вечер выпивал недельную норму алкоголя только для того, чтобы не выпускать наружу негативные эмоции. Переломным моментом для сына наследника британского престола стало знакомство с будущей супругой — американской актрисой Меган Маркл на свидании вслепую. По его словам, тогда же, в 2016 году, он впервые начал посещать сеансы психотерапии, понимая, что cможет построить прочные семейные отношения лишь в том случае, если «разберется с прошлым».

Принц, с которым в новой программе беседовала американская телеведущая Опра Уинфри, рассказал также, что после смерти матери не мог получить необходимой поддержки от родных, которые старались не говорить о смерти Дианы, а от ребенка требовали проявлять сдержанность и молча пережить потерю. Он также подверг критике своего отца принца Чарльза, который, по его словам, не пытался защитить сыновей от перенесенного им самим болезненного опыта, связанного с ролью члена британской королевской семьи. С отсутствием понимания и поддержки принц столкнулся и после женитьбы, когда британские таблоиды начали подвергать травле его супругу, которая в результате стала думать о самоубийстве.

«Я чувствовал себя совершенно беспомощным и думал, что семья мне поможет, но каждая просьба, каждое обращение, каждый тревожный знак встречало абсолютное молчание или пренебрежение», — сказал Гарри, заявив, что несколько лет вместе с женой пытался играть по предписанным правилам, как ему советовали члены королевского окружения, однако теперь его «больше никогда не заставят молчать» о проблемах, с которыми сталкивался он сам и его избранница.

«Во мне чертовски много от матери, — рассказал принц. — Мне кажется, что я не часть системы, но я в ней крепко увяз. Единственный способ стать свободным — вырваться и рассказать правду».

Принц Гарри и Меган Маркл более года назад сообщили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, и с того дня пара потеряла возможность официально представлять Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.

Пара переехала в США, приобрела дом на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где сейчас воспитывает подрастающего сына Арчи, который появился на свет 6 мая 2019 года. В феврале они объявили о том, что ожидают второго ребенка.

Читайте также: Жители Нью-Йорка могут выиграть $5 млн сделав прививку от коронавируса

Перестав получать бюджетные средства, которые полагались супругам как ведущим активную общественную деятельность членам королевской семьи, они заключили контракты со шведским сервисом потокового аудио Spotify и американским видеосервисом Netflix.

«Тот я, которого не видно» — очередной проект, созданный при участии герцога и герцогини Сассекских и посвященный теме психологического здоровья. Своими проблемами в программе делятся и другие знаменитости, включая американскую певицу Леди Гагу, ставшую жертвой изнасилования в начале своей музыкальной карьеры, и сына голливудского актера Робина Уильямса Зака, страдающего наркотической зависимостью и обсессивно-компульсивным расстройством.

принц Гарри
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 21 мая 2021
Четверг, 20 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Пресс-конференция Зеленского: на разрыве между словом и делом

Разбираем и комментируем самые яркие цитаты президента Владимира Зеленского с итоговой пресс-конференции «Два года каденции» 20 мая 2021 года.
Курт Джейкоб Гросанс
Курт Джейкоб Гросанс
фермер

Министр Роман Лещенко хочет уничтожить мелкого фермера в интересах аграрных холдингов?

Министр аграрной политики хочет фактически уничтожить мелкое и среднее фермерство путем «принудительной консолидации» земли в руках крупных аграрных компаний. Повысить конкурентоспособность путем сосредоточения рынка в руках нескольких игроков еще не удавалось никому, это нонсенс.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Грантоеды так привыкли врать и воровать, что брешут даже Соросу

Бигус и компания в очередной раз пообещали нам расследование и обманули. Как так? А все очень просто. Грантоеды настолько привыкли врать и воровать, что теперь брешут даже своему предводителю Соросу, впаривая под видом «расследования» всем давно известные вещи.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016