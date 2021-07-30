Россияне начали добывать воду для Крыма из-под Азовского моря

Из находящихся под Азовским морем источников добыли первую партию пресной воды, сообщил журналистам в Симферополе по итогам рабочей встречи с «главой» аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым зампредседатель правительства РФ Марат Хуснуллин.
"Нам доложили, что с Азовского моря на глубине 100 метров добыли первую партию воды. Сейчас исследуется ее состояние«,— отметил вице-премьер, которого цитируют российские СМИ.
По его словам, данные о качестве воды и ее количестве будут готовы к концу сентября. К этому времени, подчеркнул Хуснуллин, на дне моря пробурят еще несколько скважин.
До 2014 года вода в Крым поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Она обеспечивала 85% потребности сельского хозяйства территории в пресной воде. После аннексии Украина перекрыла шлюзы и построили дамбу, полностью отрезав Крым от канала. В связи с этим на полуострове начались проблемы с водоснабжением.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что в этмо году все водохранилища полуострова после обильных летних осадков пополнились значительными запасами, которых хватит на ближайшие пару лет.
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