Из находящихся под Азовским морем источников добыли первую партию пресной воды, сообщил журналистам в Симферополе по итогам рабочей встречи с «главой» аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым зампредседатель правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Нам доложили, что с Азовского моря на глубине 100 метров добыли первую партию воды. Сейчас исследуется ее состояние«,— отметил вице-премьер, которого цитируют российские СМИ.

По его словам, данные о качестве воды и ее количестве будут готовы к концу сентября. К этому времени, подчеркнул Хуснуллин, на дне моря пробурят еще несколько скважин.

До 2014 года вода в Крым поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Она обеспечивала 85% потребности сельского хозяйства территории в пресной воде. После аннексии Украина перекрыла шлюзы и построили дамбу, полностью отрезав Крым от канала. В связи с этим на полуострове начались проблемы с водоснабжением.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что в этмо году все водохранилища полуострова после обильных летних осадков пополнились значительными запасами, которых хватит на ближайшие пару лет.