Pfizer и AstraZeneca продемонстрировали эффективность против индийского штамма

Американская вакцина Pfizer/BioNTech и британская AstraZeneca достаточно эффективны против индийского штамма COVID-19 (B.1.617.2). Об этом говорят результаты исследования Службы общественного здравоохранения Англии (PHE).
Pfizer показал эффективность в 88% против индийского штамма, AstraZeneca — 60% спустя две недели после получения второй дозы. Спустя три недели обе вакцины показали эффективность в 50%.
В конце прошлого года в Индии зафиксировали новую мутацию коронавируса B.1.617.2. Согласно заявлению правительства Индии от 16 апреля, двойная мутация была обнаружена в нескольких странах, таких как Австралия, Бельгия, Германия, Ирландия, Намибия, Новая Зеландия, Сингапур, Великобритания и США.
Накануне Индия попросила социальные сети не называть мутацию коронавируса «индийским штаммом», поскольку это портит имидж страны.
11 мая эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что штамм коронавируса B.1.617, впервые выявленный в Индии в прошлом году, вызывает «глобальное беспокойство». В ВОЗ предполагают, что этот штамм более заразен.
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