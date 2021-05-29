Украина получит вакцины Pfizer и AstraZeneca

До конца июня в Украину ожидается доставка вакцины Pfizer и 700 тыс. доз вакцины AstraZeneca в рамках инициативы COVAX.

Как передает Укринформ, об этом журналистам в субботу сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Еще 500 тысяч доз Pfizer по государственным контрактам. Уже 117 тысяч доз доставлены, потом еще 43. То есть до конца июня 500 тыс. доз. Pfizer. И 700 тысяч доз вакцины AstraZeneca в рамках инициативы COVAX», — сказал Ляшко.

В целом, по словам Ляшко, до конца июня в Украине точно должны быть 3,7 млн доз вакцины от COVID-19.

Он добавил, что это цифра с учетом уже поставленных вакцин.

Так, по словам Ляшко, уже есть 500 тысяч доз вакцины CoronaVac — она скоро будет развезена по регионам, 500 тысяч доз должны прибыть в 20-х числах мая, с 10 по 15 июня они пройдут лабораторный контроль.

Также доставлены 473 тыс. доз вакцины от COVID-19 по инициативе COVAX, еще 473 тыс. доз COVAX ожидается после 7 июня.