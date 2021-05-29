Украина получит вакцины Pfizer и AstraZeneca

До конца июня в Украину ожидается доставка вакцины Pfizer и 700 тыс. доз вакцины AstraZeneca в рамках инициативы COVAX.
Как передает Укринформ, об этом журналистам в субботу сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Еще 500 тысяч доз Pfizer по государственным контрактам. Уже 117 тысяч доз доставлены, потом еще 43. То есть до конца июня 500 тыс. доз. Pfizer. И 700 тысяч доз вакцины AstraZeneca в рамках инициативы COVAX», — сказал Ляшко.
В целом, по словам Ляшко, до конца июня в Украине точно должны быть 3,7 млн доз вакцины от COVID-19.
Он добавил, что это цифра с учетом уже поставленных вакцин.
Так, по словам Ляшко, уже есть 500 тысяч доз вакцины CoronaVac — она скоро будет развезена по регионам, 500 тысяч доз должны прибыть в 20-х числах мая, с 10 по 15 июня они пройдут лабораторный контроль.
Также доставлены 473 тыс. доз вакцины от COVID-19 по инициативе COVAX, еще 473 тыс. доз COVAX ожидается после 7 июня.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016