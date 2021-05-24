Париж пригрозил санкциями и закрытием воздушного пространства Беларуси

Госсекретарь по европейским делам МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала BFMTV заявил, что против Беларуси могут быть расширены санкции Евросоюза из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.
«Это ошеломляющее и скандальное дело. Мы говорим о европейском самолете, европейской компании, между двумя европейскими столицами. ...Это акт государственного пиратства, который не может оставаться безнаказанным», — сказал он.
По его словам, европейские санкции, оказывающие давление на белорусского президента Александра Лукашенко, на фоне инцидента с самолетом могут быть усилены и распространиться на других официальных лиц страны. «Это будет обсуждаться сегодня вечером на внеочередном заседании Совета Европы», — отметил Бон.
Также госсекретарь сообщил, что еще одной мерой в отношении белорусских властей может стать «закрытие воздушного пространства Беларуси». «Я думаю, что это было бы разумной мерой для нашей защиты, так как жизни европейских граждан подверглись опасности», — сказал он, уточнив, что среди пассажиров рейса было девять граждан Франции и «много европейцев».
Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс направлялся основатель оппозиционного Телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета Романа и его девушку задержали.
Протасевичу на родине грозит смертная казнь.
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