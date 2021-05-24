Первая страна ЕС достигла коллективного иммунитета к COVID-19

Вице-премьер и министр здравоохранения Мальты Крис Ферне в понедельник объявил, что в стране 70% взрослого населения получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, таким образом Мальта стала первой страной ЕС, достигшей коллективного иммунитета. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Вакцина вводится в стране каждые пять секунд, ...42% взрослого населения получили две дозы», — заявил он на пресс-конференции. «Вакцина — это оружие против вируса», — добавил Ферне.
Как указал глава Минздрава, лицам, прошедшим полную вакцинацию, не придется носить защитную маску на улице с июля. Ношение масок останется обязательным для всех людей внутри помещений.
С начала пандемии на Мальте было выявлено 30,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 417 человек умерли. За прошедшие сутки в стране было зафиксировано всего два новых случая заражения, 11 человек выздоровели. В понедельник на Мальте были сняты ограничения на посещение спортивных залов и бассейнов, а часы работы ресторанов продлены до полуночи. Раньше они должны были закрываться в 17:00, указывает Reuters. В течение ближайших дней также планируется введение сертификатов вакцинации, с июля власти хотят их использовать для проведения культурно-развлекательных мероприятий.
Согласно последним данным, на Мальте было сделано более 474,4 тыс. прививок от COVID-19. Вакцинацию проходят граждане не моложе 16 лет, при этом власти готовы начать делать прививки от коронавирусной инфекции детям в возрасте от 12 до 15 лет в случае, если Европейское агентство лекарственных средств одобрит такую практику. В настоящее время Мальта и Венгрия являются лидерами по темпам вакцинации в Евросоюзе.
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