НАБУ недовольно решением Офиса генпрокурора о закрытии дела по VAB Банку

Национальное антикоррупционное бюро Украины обеспокоено решением Офиса генерального прокурора об отмене постановления заместителя генпрокурора Виталия Касько от 18 сентября прошлого года о возобновлении уголовного производства по делу о выдаче Нацбанком Украины осенью 2014 года VAB Банку стабилизационного кредита на 1,2 млрд грн, сообщило Бюро на своей странице в Facebook в пятницу.

«Объясняя свой шаг, генпрокурор ссылается на постановление Печерского райсуда Киева, которое обязало совершить соответствующие действия, не оставив якобы возможности для обжалования. Во-первых, решение Печерского райсуда столицы не вступило в законную силу», — поясняет НАБУ.

В сообщении отмечается, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 15 июня подали апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда Киева, которую суд должен был рассмотреть 17 и 19 июня. Вместе с тем из-за того, что Печерский райсуд Киева вовремя не переслал материалы дела, рассмотрение апелляции перенесли на 20 июля.

«Во-вторых, случались единичные случаи, когда суды выносили решения по делам НАБУ, выходя за рамки своей компетенции, пытаясь таким образом вмешаться в уголовный процесс. И несмотря на наличие оговорки о якобы невозможности обжалования, мы законно доказывали, что это не так. В итоге такие решения отменяли», — подчеркивается в сообщении.

По мнению НАБУ, дело нельзя было закрывать, поскольку у следствия есть «убедительные доказательства причастности подозреваемых» к завладению 1,2 млрд грн. НАБУ также добавило, что на данном этапе расследование вышло на завершающую стадию.

Бюро также добавило, что с момента, когда были подготовлены проекты о подозрении в фервале-2019, НАБУ и САП «находятся под постоянным давлением, осуществляя это расследование, а заинтересованные лица не прекращали попытки различными способами добиться его прекращения».

Согласно сообщению на сайте Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в пятницу, 24 апреля ВАКС не удовлетворил ходатайство детектива НАБУ об избрании меры обеспечения экс-главе правления ВиЭйБи Банка Денису Мальцеву в виде содержания под стражей.

«Следственная судья пришла к выводу, что прокурором доказаны не все обязательные и необходимые основания, предусмотренные законом, которые допускают избрание в отношении подозреваемого такой меры пресечения как содержание под стражей в порядке ч.6 ст.193 УПК Украины, в связи с чем ходатайство удовлетворению не подлежит», — объяснил тогда ВАКС.

Как сообщалось, 25 июня Офис генпрокурора выполнил решение Печерского райсуда Киева от 5 июня и закрыл дело о стабкредите VAB Банку.

«Прокуратура является частью треугольника правосудия (р.8 Конституции Украины) и не может пренебрегать конституционными нормами, но считаю, что подобные решения судебных инстанций подрывают общие принципы деятельности правоохранительной системы. Кроме того, согласно ст.303 УПК Украины, нет оснований оспаривать такие процессуальные решения прокурора», — прокомментировала закрытие уголовного дела по решению суда генпрокурор Ирина Венедиктова.

До этого, в конце ноября 2019 года, МВД Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск экс-акционера ВиЭйБи Банка Олега Бахматюка и его сестру, гендиректора «Авангарда» Наталию Василюк по делу о выдаче Нацбанком стабкредита VAB Банку. Ранее детективы НАБУ уведомили о подозрении по указанному делу экс-первого замглавы НБУ Александра Писарука, члена Совета НБУ Николая Каленского и главу банковского надзора Аллу Шульгу, а также еще четырех лиц, связанных с банком и компаниями ULF. В настоящее время эти лица отпущены под залог.

Нацбанк утверждает, что долг принадлежавших Бахматюку неплатежеспособных VAB банка и банка «Финансовая инициатива» Фонду гарантирования вкладов физических лиц составляет 11 млрд грн, НБУ — 10,6 млрд грн. В том числе долг перед центробанком обеспечен личным поручительством бизнесмена на 8,6 млрд грн и имущественными поручительствами его компаний.