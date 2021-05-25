«Белавиа» объявила об отмене всех рейсов в Украину

Национальная белорусская компания «Белавиа» прекращает полеты в Украину из-за решения страны запретить прием ее рейсов. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе перевозчика.
«В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов „Белавиа“ авиакомпания вынуждена отменить полеты в/ из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 31 августа 2021 года. 25 мая также отменяются ночные рейсы B2 847 в Киев (время вылета 22:40) и B2 833 в Одессу (время вылета 23:40)», — говорится в сообщении.
Напомним, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая. Соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник.
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