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«Белавиа» уже не может летать в 21 страну

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«Белавиа» уже не может летать в 21 страну

Белорусская авиакомпания «Белавиа» после закрытия рядом стран своего воздушного пространства после инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска теперь не может выполнять полеты в 21 страну.

«21 страна — для компании это большие потери, но коллектив Belavia прилагает все усилия, чтобы справиться», — говорится в среду в сообщении перевозчика в Facebook. По итогам прошлой недели «Белавиа» приостановила рейсы в Литву, Великобританию, Францию, Украину, Латвию, Финляндию, Чехию, Швецию, Эстонию, Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, российский Калининград, в Венгрию, Молдову, Сербию и на Кипр.

В то же время остаются девять направлений, по которым летают самолеты авиаперевозчика. «Страны, куда может летать Belavia: Армения, Азербайджан, Грузия, Россия, Израиль, Казахстан, Турция, Узбекистан, ОАЭ», — отмечается в сообщении. В нем подчеркивается, что авиакомпания «не имела влияния на сложившуюся ситуацию», а прямо сейчас ее специалисты работают над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов.

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После инцидента с самолетом Ryanair саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси. Ряд стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика. Белорусские власти заявили, что на фоне закрытия воздушного пространства ряда западных стран для Белоруссии «Белавиа» постарается компенсировать это увеличением полетов в СНГ, и особенно в РФ.

Белавиа
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