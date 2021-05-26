Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в Беларуси

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о подготовке новой волны антиправительственных протестов в стране.

«Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста», — заявила Тихановская в видеобращении, опубликованном в Youtube.

Это заявление сделано на фоне нового обострения отношений Минска и западных стран после инцидента с самолетом Ryanair, который экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. При проверке документов в аэропорту Протасевича задержали.