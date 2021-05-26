Цена золота превысила $1,9 тысяч за унцию впервые с января

В среду цена на золото на мировом рынке впервые с начала года превысила уровень $1900 за унцию. По данным агентства Reuters, сегодня стоимость металла достигала отметки $1910 за унцию, максимального значения с 8 января. Уверенный рост цен на драгоценный металл продолжается второй месяц подряд, и за это время его стоимость выросла на 13,4%. Этому предшествовали семь месяцев снижения, в ходе которого металл потерял в цене почти 20%.

Возвращение стоимости металл выше уровня $1900 за унцию отражает, по мнению аналитиков, оптимизм в сегменте долговых инструментов и неустойчивость американской валюты.

По данным Reuters, во вторник доходность десятилетних US Treasuries опустилась до 1,554% годовых, что на пять базисных пунктов ниже закрытия предыдущего дня и на 22 б. п. ниже 14-месячного максимума, установленного 30 марта. В среду ставки стабилизировались возле уровня 1,56% годовых. В то же время индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) опускался до 89,53 пункта (минимума с 7 января), потеряв за неполные два месяца более 4%.