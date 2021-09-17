В РФ почти 50 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса

Почти 47,5 млн человек в России получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, 41 млн из них завершили вакцинацию. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Первым компонентом привито от коронавируса почти 47,5 млн, двумя — 41 млн», — сказал он журналистам.

Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо провакцинировать не менее 80% населения. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, это более 90 млн человек, и достичь этот показатель хотят к 1 ноября 2021 года.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 227 млн человек, свыше 4,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 234 425 случаев заражения, выздоровели 6 469 017 человек, умерли 196 626.