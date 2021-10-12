В РФ от COVID-19 вакцинировалась почти треть всего населения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России от коронавируса вакцинировались 43 млн человек.

"Уже 43 млн человек полностью вакцинировались, это почти треть всего населения страны", - заявил чиновник, которого цитируют российские СМИ. Глава правительства РФ призвал не сбавлять темп вакцинации и сообщил, что в оборот поступило свыше 90 млн полных комплектов вакцин от коронавируса.

"Останавливаться нельзя, тем более что сегодня производится достаточное количество препаратов, и свыше 90 млн полных комплектов уже поступило в оборот", - сказал Мишустин.

Напомним, что с начала прививочной кампании в Украине привито 7 609 049 человек, из них получили одну дозу — 7 609 047 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 198 086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 807 133 прививки.