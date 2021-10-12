В РФ от COVID-19 вакцинировалась почти треть всего населения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России от коронавируса вакцинировались 43 млн человек.
"Уже 43 млн человек полностью вакцинировались, это почти треть всего населения страны", - заявил чиновник, которого цитируют российские СМИ. Глава правительства РФ призвал не сбавлять темп вакцинации и сообщил, что в оборот поступило свыше 90 млн полных комплектов вакцин от коронавируса.
"Останавливаться нельзя, тем более что сегодня производится достаточное количество препаратов, и свыше 90 млн полных комплектов уже поступило в оборот", - сказал Мишустин.
Напомним, что с начала прививочной кампании в Украине привито 7 609 049 человек, из них получили одну дозу — 7 609 047 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 198 086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 807 133 прививки.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016