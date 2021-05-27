В Украине от COVID вакцинируют в десять раз медленней, чем в Европе

Темпы вакцинации от коронавируса в мире ускоряются, на сегодняшний день прививку получили 787 млн человек, каждый десятый защищен от COVID-19 минимум одной дозой, сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

В Европе каждый третий житель уже вакцинировался от ковид минимум одной дозой. В Украине же темпы вакцинации остаются довольно низкими — в десять раз более медленными, чем в среднем в странах Европы.

«Плюс 62 млн человек за последнюю неделю, и уже 10% всего населения мира вакцинировано, по крайней мере, одной дозой. То есть каждый десятый человек в мире уже вакцинирован одной дозой. Это очень неплохой показатель, особенно, если сравнивать с Украиной, в которой по состоянию на настоящее время этот показатель составляет 2,6%, то есть в четыре раза меньше, чем в среднем в мире», — отметил он на онлайн-презентации результатов анализа текущей ситуации и моделирования развития пандемии.

В Украине ситуация со скоростью вакцинации остается неизменной — за неделю темпы несколько снизились, выйдя на апрельское плато в 10-12 тысяч прививок в сутки. Реальные возможности отечественной медицинской системы гораздо выше — 70 тысяч человек в сутки.

Основная причина сложившейся ситуации — нехватка вакцин от коронавируса.

«Почему у нас такой низкий уровень вакцинации? Основная причина — это нехватка вакцин. На прошлой неделе мы говорили о том, что только 15% всех завезенных вакцин в Украине остались», — добавляет он.

Сейчас ситуация намного улучшилась. За последнюю неделю, по словам эксперта, Украина получила столько же вакцин, сколько получила за все время прививочной кампании. По его мнению, это должно ускорить темпы вакцинации уже с июня.

«Мы ожидаем, что темпы вакцинации могут ощутимо вырасти в ближайшее время. В Украине имеющихся вакцин столько же, сколько введено доз за все время кампании по вакцинации: 1 млн доз вакцин был введен и примерно 1 млн еще остается» — резюмировал аналитик.