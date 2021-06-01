У Зеленского появилось отдельное подразделение по европейской и евроатлантической интеграции

Структурное подразделение по европейской и евроатлантической интеграции Украины создано в Офисе президента Украины, заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква займется этим направлением, сообщается на сайте главы государства во вторник.

«Введена должность заместителя руководителя Офиса Президента, который сфокусируется на направлении европейской и евроатлантической интеграции Украины. Эту новую должность будет занимать Игорь Жовква. Также создано соответствующее структурное подразделение», — говорится в сообщении.