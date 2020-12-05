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В ОП заявили о важности отношений с западными партнёрами

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В ОП заявили о важности отношений с западными партнёрами

Для Украины стратегические отношения с западными партнёрами крайне важны, а некоторые заявления заместителя главы Офиса президента Олега Татарова вызваны давлением на него в последнее время.

Об этом в комментарии Укринформу сказал советник главы ОП Михаил Подоляк по поводу заявления Татарова о намерении «продвигать политику уменьшения влияния внешнего управления в Украине».

«У нас отличные стратегические отношения с нашими западными партерами, которые позволяют стране уверенно себя чувствовать в конкурентном глобальном мире. Для нас эти отношения крайне важны, что неоднократно публично подчеркивал Президент Владимир Зеленский», — отметил Подоляк.

С другой стороны, добавил он, несомненно, в последние дни заместитель главы ОПУ Олег Татаров находится под серьезным и системным психологическим давлением.

«Причины этого понятны. Подобное давление, в том числе и прямые агрессивные пикеты и митинги под стенами ОПУ, спровоцировали несколько запутанные и двусмысленные заявления со стороны Олега Юрьевича. Поэтому официально хотим всех заверить в том, что господин Татаров под термином „внешние указания“ имел в виду не экономические отношения по линии МВФ или Всемирный банк, а только ролевые игры наших околополитических „бизнесменов“, которые и оплачивают подобные компроматные кампании, часто пользуясь собственной монополией на СМИ и оставаясь в тени», — подчеркнул Подоляк.

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Татаров 4 декабря, комментируя пикет возле Офиса президента с требованием его отставки, сказал, что он был организован представителями антиукраинских сил, и заявил, что будет продолжать «на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление».

Ранее Татаров также высказывал мнение, что директор НАБУ Артем Сытник должен быть уволен, поскольку не имеет «ни морального права, ни юридических оснований» занимать эту должность. В свою очередь в ОП подчеркнули, что это высказывание исключительно личное мнение Татарова и не отображает позицию президента Украины.

евроинтеграция, Офис президента, Олег Татаров
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