Войти
Путин пообещал Лукашенко дешевый газ
соседи
Путин пообещал Лукашенко дешевый газ
Зеленский убежден, что «Северный поток – 2» покончит с украинским транзитом
позиция
Зеленский убежден, что «Северный поток – 2» покончит с украинским транзитом

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

макроэкономика
RSS

Инфляция в еврозоне достигла максимума с октября 2018 года

291
Инфляция в еврозоне достигла максимума с октября 2018 года

Статистическое управление ЕС (Eurostat) сообщило, что по итогам мая инфляция в зоне евро составит, по предварительным оценкам, 2%, что станет максимальным показателем с октября 2018 года. По итогам апреля инфляция в еврозоне составила 1,6%. Ускорение инфляции произошло из-за резкого роста цен на энергоносители в мае — на 13,1%.

На втором месте по уровню росту цен оказался рынок услуг — 1,1%, затем промышленные товары — 0,7% и сегмент продовольственных товаров, алкоголя и табака — 0,6%. По этой причине показатель базовой инфляции — без учета цен на энергоносители и продовольствие — в еврозоне в мае составил 0,9%, месяцем ранее — 0,7%. Наиболее высокий рост цен в мае зафиксирован в Люксембурге (4%), Литве (3,5%), Эстонии (3,1%) и Австрии (3%). Отрицательный показатель инфляции в мае отмечен в одной стране еврозоны — в Греции (-1,1%).

Некоторые европейские СМИ уже отметили, что выход майских данных по инфляции в еврозоне, которые помимо прочего впервые с 2018 года приблизились к максимально допустимому порогу ЕЦБ, может оказать давление на монетарную политику европейских властей. Аналитики предполагают, что с учетом вышедших ранее данных по инфляции в США, ставшей максимальной с 2008 года, инвесторы могут быть обеспокоены перспективами раннего сворачивания стимулирования экономики ЕС.

Читайте также: Reuters узнал о первых санкциях ЕС против Беларуси

Впрочем, комментируя майские данные по инфляции, президент ЕЦБ Кристин Лагард и главный экономист ЕЦБ Филип Лейн попытались успокоить рынок, заявив, что считают такую ситуацию временной. Европейские биржи сегодня также спокойно отреагировали на майские данные по инфляции, закрывшись на 0,6–0,9% выше вчерашнего уровня закрытия торгов.

инфляция, еврозона
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 1 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Не читайте всю жизнь одну и ту же книгу

Хорошая новость заключается в том, что вовсе не обязательно ненавидеть неопределенность и избегать ее. На самом деле… она может приносить радость. Мы можем наслаждаться неопределенностью и влюбляться в нее. Эти новые отношения с неопределенностью могут открыть очень многое - свободу и радость, а также способность брать на себя все, что мы хотим.
Курт Джейкоб Гросанс
Курт Джейкоб Гросанс
фермер

Аграрная острасль – на пути к фиаско

Министр занимается чем угодно, но только не прямыми обязанностями – развитием отрасли и обеспечением продовольственной безопасности. Мне бы очень хотелось, чтобы сельскохозяйственная отрасль в Украине росла и крепла, а не уничтожалась такими популистами как Роман Лещенко.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Вашингтон подталкивает Киев к деэскалации – нужны переговорщики, настроенные на мирное решение

Последние неприятные известия из «Града на Холме» могли оказаться неожиданными только для наиболее фанатичных последователей секты «Свидетелей борьбы Вашингтона за украинские национальные интересы». Всем остальным уже давно понятно, что новая демократическая администрация США продолжает начатый предшественником Джо Байдена разворот в сторону realpolitik.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016