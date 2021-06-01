Инфляция в еврозоне достигла максимума с октября 2018 года

Статистическое управление ЕС (Eurostat) сообщило, что по итогам мая инфляция в зоне евро составит, по предварительным оценкам, 2%, что станет максимальным показателем с октября 2018 года. По итогам апреля инфляция в еврозоне составила 1,6%. Ускорение инфляции произошло из-за резкого роста цен на энергоносители в мае — на 13,1%.

На втором месте по уровню росту цен оказался рынок услуг — 1,1%, затем промышленные товары — 0,7% и сегмент продовольственных товаров, алкоголя и табака — 0,6%. По этой причине показатель базовой инфляции — без учета цен на энергоносители и продовольствие — в еврозоне в мае составил 0,9%, месяцем ранее — 0,7%. Наиболее высокий рост цен в мае зафиксирован в Люксембурге (4%), Литве (3,5%), Эстонии (3,1%) и Австрии (3%). Отрицательный показатель инфляции в мае отмечен в одной стране еврозоны — в Греции (-1,1%).

Некоторые европейские СМИ уже отметили, что выход майских данных по инфляции в еврозоне, которые помимо прочего впервые с 2018 года приблизились к максимально допустимому порогу ЕЦБ, может оказать давление на монетарную политику европейских властей. Аналитики предполагают, что с учетом вышедших ранее данных по инфляции в США, ставшей максимальной с 2008 года, инвесторы могут быть обеспокоены перспективами раннего сворачивания стимулирования экономики ЕС.

Впрочем, комментируя майские данные по инфляции, президент ЕЦБ Кристин Лагард и главный экономист ЕЦБ Филип Лейн попытались успокоить рынок, заявив, что считают такую ситуацию временной. Европейские биржи сегодня также спокойно отреагировали на майские данные по инфляции, закрывшись на 0,6–0,9% выше вчерашнего уровня закрытия торгов.