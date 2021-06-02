Немецкие экологи просят отозвать разрешение по «Северному потоку — 2»

Немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) подали заявку в немецкий регулятор BSH с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию «Северного потока 2» или хотя бы приостановить прокладку газопровода на некоторое время для проведения проверки на соответствие проекта «климатическим целям».

«Deutsche Umwelthilfe (DUH) сегодня подала заявку в Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию „Северного потока 2“ по соображениям защиты климата. Хотя трубопровод является крупнейшим проектом в сфере ископаемого топлива в Европе, влияние на климатические цели не проверялось в предыдущем процессе утверждения. В качестве альтернативы DUH подает заявку на компенсацию неудачной проверки в области защиты климата и приостановку дальнейшего строительства трубопровода на этот период», — говорится в заявлении организации, опубликованном на сайте DUH.

Напомним, что газопровод в настоящее время готов примерно на 95%.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что после запуска газопровода из РФ в Германию «Северный поток — 2» российская сторона сделает все возможное, чтобы контракт о транзите голубого топлива через территорию Украины не был продлен.