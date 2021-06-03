В Гонконге продали самое дорогое парковочное место в мире

Новый рекорд установлен на рынке коммерческой недвижимости Гонконга, который считается самым дорогим в мире. Как сообщила в четверг газета The Standard, парковочное место для одного автомобиля было продано за беспрецедентную цену — 10,2 млн гонконгских долларов ($1,3 млн).
Речь идет о месте на парковке при новом элитном жилом комплексе на возвышенности Пик Виктория. Это самый престижный район на острове, где предпочитают селиться миллиардеры.
Имя покупателя не разглашается. Однако, по данным издания, в данном комплексе приобрела сразу четыре квартиры бывшая четвертая жена умершего год назад магната игорного бизнеса Макао Стэнли Хо — Анжела Лян. Как утверждается, она потратила на это 1,3 млрд гонконгских долларов ($167,5 млн).
Также сообщается, что в данном комплексе застройщиком было продано по отдельности уже несколько парковочных мест по цене от 9,3 млн гонконгских долларов ($1,2 млн).
Астрономические цены на жилье, офисные, торговые и парковочные помещения в Гонконге риелторы объясняют нехваткой свободной земли и холмистым ландшафтом местности. Многие строительные проекты в таких условиях приходится реализовывать на «отвоеванных у моря» насыпных участках, что влечет огромные дополнительные затраты.
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