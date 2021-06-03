ГБР нашло в Минэнерго злоупотреблений на 1,5 млрд грн, одновременно проходит 47 обысков

Государственное бюро расследований раскрыло масштабную схему бесплатной передачи Министерством энергетики и угольной промышленности Украины газораспределительных систем в пользование частным операторам.

«Установлено, что 21 февраля 2017 года постановлением Кабинета министров Украины „Об обеспечении эффективного использования газораспределительных систем или их составляющих“ был утвержден типовой договор эксплуатации газораспределительных систем. Документ предусматривает ежегодную оплату за эксплуатацию государственного имущества. В частности, в государственный бюджет должно перечисляться 10% от остаточной стоимости. Однако в 2017 году тогдашние чиновники Минэнергоугля в сговоре с „обл-, горгазами“ заключили с 37 частными операторами договоры, в которых предусмотрено безвозмездное пользование государственным имуществом», — сообщает пресс-служба ГБР.

За три года в результате указанных действий государству были причинены убытки на сумму 1,488 млрд грн.

В четверг, 3 июня, следователи ГБР одновременно проводят 47 обысков на территории Украины, в том числе в Министерстве энергетики Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, у 37 операторов газораспределительных систем и по местам проживания бывших высших должностных лиц министерства.

Досудебное расследование продолжается, проверяются на причастность к совершению преступления должностные лица Минэнергоугля, руководители операторов газораспределительных систем и их конечные бенефициарные владельцы.