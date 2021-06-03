В Крыму уверяют, что полуостров обеспечен водой на год вперед

Крым, благодаря комплексу выполненных мер, обеспечен водой минимум на год вперед, сообщил вице-премьер крымского «правительства» Евгений Кабанов.
«Можно с уверенностью заверить, что минимум на год Крым водой обеспечен. Помимо этого, сейчас выполняются ряд мероприятий, связанных со строительством новых водозаборов, которые дадут дополнительный объем воды в систему водоснабжения наших городов... При поддержке федерального центра вопрос с водоснабжением в текущем моменте решен», — сказал Кабанов российским журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
Кроме того, по его словам, в Симферополе начат ремонт системы водоснабжения, что позволит снизить потери воды.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что вопрос с обеспечением Крыма водой принципиально решен, сегодня она подается без ограничений.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после аннексии Крыма Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма была введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
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