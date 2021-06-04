Нефть Brent достигла максимальной за два года цены

Стоимость фьючерса на нефть сорта Brent поднялась выше $72 за баррель, свидетельствуют данные торгов 4 июня. На максимуме дня котировки росли до $72,14 за баррель. В последний раз нефть Brent торговалась на уровнях выше $72 два года назад — 22 мая 2019-го.
Дневной максимум по западнотехасскому сорту WTI составил $69,73 за баррель. На таких уровнях фьючерсы на WTI в последний раз были 17 октября 2018 года.
Рынок отыгрывает начало летнего автомобильного сезона в США, который характеризуется повышенным спросом на нефть и нефтепродукты, полагают аналитики. Ожидается, что в этом году со снятием пандемийных ограничений и американцы, и европейцы будут передвигаться на транспорте гораздо больше. Согласно прогнозу ОПЕК, к концу года потребление восстановится до 99,8 млн баррелей в сутки, а поставки не превысят 97,5 млн баррелей.
Поддержку рынку также оказали последние данные по запасам нефти в США — на неделе до 28 мая они сократились на 5,08 млн баррелей, в то время как эксперты в среднем прогнозировали снижение на 2,44 млн баррелей.
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