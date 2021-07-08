Польша вышла в мировые лидеры по вакцинации населения

Польша в лидерах среди стран с наибольшим процентом привитого от COVID-19 населения. В начале июня это были Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Bloomberg.

По состоянию на сегодня, в Польше вакцинирован 80,1% населения. Всего в стране сделали 60,8 млн прививок. Больший процент вакцинации только у Гибралтара (114,9%).

В ОАЭ сделали достаточное количество прививок от COVID-19, чтобы полностью вакцинировать 73,2% населения.

В мире сделали более 3,32 млрд прививок от COVID-19. В тройку стран с наибольшим количеством введенных доз вакцин входят материковый Китай (1,33 млрд), Индия (364,6 млн) и США (более 331 млн).