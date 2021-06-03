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Законопроект об олигархах в первом чтении рассчитывают принять до парламентских каникул

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Законопроект об олигархах в первом чтении рассчитывают принять до парламентских каникул

В партии «Слуга народа» рассчитывают, что президентский законопроект № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» будет принят в первом чтении до окончания сессии.

«Учитывая то, что этот законопроект неотложный, то он автоматически вносится в повестку дня сессии, и в принципе по срокам мы успеваем до середины июля, пока продолжается эта сессия, проголосовать его в первом чтении», — сказала заместитель главы фракции Евгения Кравчук в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в четверг.

Она прогнозирует, что рассмотрение законопроекта в зале заседаний парламента будет непростым. «Я прогнозирую, что будет большая битва, поскольку параллельно с этим законопроектом подан еще законопроект Кабинета министров, который, собственно, касается повышения налогов для большого бизнеса... Он буквально вчера был зарегистрирован, и я бы рассматривала это как пакетное (пакет законопроектов — Ред.), хотя это разные комитеты (комитеты парламента, которые готовят законопроекты к рассмотрению на пленарном заседании — Ред.), но они между собой по философии связаны», — сказала Кравчук.

Депутат обратила внимание, что президентский законопроект будет готовить к рассмотрению на пленарном заседании комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. «Президент задал планку настолько высокую... По его мнению, олигархическая система угрожает национальной безопасности и обороне», — отметила она.

Кравчук подчеркнула, что законопроект об олигархах — это только первый шаг к тому, «чтобы называть вещи своими именами»: «все всё знают, и политики, и журналисты политические, но в слух никто об этом не говорит». «Это первый шаг. После него или параллельно должны быть внесены изменения в антимонопольное законодательство, в закон о политических партиях, в антикоррупционное законодательство, чтобы эти блоки, которые прописаны в рамках этого законопроекта, потом работали в разных частях украинского законодательства», — добавила депутат.

Она напомнила, что законопроект определяет критерии, по которым лицо могут причислить к олигархам. «Это четыре критерия, и достаточно иметь три из них, чтобы было соответствующее представление в СНБО», — отметила Кравчук.

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В свою очередь, заместитель главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая (фракция «Слуга народа») сообщила, что комитет рассмотрит президентский законопроект не раньше, чем через две недели.

Она подчеркнула, что комитет может рассматривать законопроект после того, как главное научно-экспертное управление Верховной Рады даст свое заключение по документу и пройдёт срок подачи альтернативных законопроектов.

Согласно календарному плану, текущая пятая сессия Верховной Рады закрывается 23 июля 2021 года, при этом последнее пленарное заседание запланировано на 16 июля. После завершения текущей (1-4 июня) запланированы еще три пленарные недели.

олигархи, Владимир Зеленский
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