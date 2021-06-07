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Испания начала пускать вакцинированных от COVID-19 туристов

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Испания начала пускать вакцинированных от COVID-19 туристов

Туристы, полностью привитые от коронавирусной инфекции одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения вакцинами, начиная с 7 июня могут приехать в Испанию. Об этом говорится в государственном бюллетене.

Туристы должны будут предоставить сертификаты о вакцинации, полученные в стране проживания по крайней мере за 14 дней до въезда в Испанию. В настоящий момент ЕМА одобрило четыре вакцины — препараты Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen. В перечень одобренных ВОЗ вакцин также входят две китайских — от производителей Sinovac Biotech и Sinopharm.

В мае испанские власти представили электронный сертификат о вакцинации от COVID-19, который планируется ввести с 1 июля и который будет действовать на всей территории Евросоюза. Сертификат будет в формате QR-кода и в бумажном виде, в нем будут данные о прохождении человеком вакцинации, сдаче ПЦР-теста или перенесенном COVID-19. Тем людям, у которых будет сертификат, больше не нужно будет заполнять анкеты для въезда в другие страны Евросоюза.

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По данным Миздрава Испании, на 4 июня в стране зафиксировано 3 697 987 случаев заражения коронавирусом, 80 196 человек умерли.

Испания, вакцинация
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