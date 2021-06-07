Берлин рассчитывает на продление договора о транзите российского газа через Украину

Украина должна оставаться транзитной страной для российского газа, Берлин ожидает, что транзитный договор с РФ будет продлен, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Для правительства остается центральным, чтобы и после завершения строительства „Северного потока-2“ Украина оставалась транзитной страной. Существует транзитный договор», — сказал Зайберт журналистам в Берлине в понедельник.

По его словам, существующий транзитный договор «действует минимум до 2024 года, но договоренность подразумевает, что стороны проверят возможность продления договора до 2034 года».

«Мы ожидаем, что этот договор будет продлен», — сказал Зайберт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 июня подчеркнул, что «Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия». «Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита», — заявил Песков.