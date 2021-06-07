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Власть хочет потратить 2 млрд грн на посадку деревьев

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Власть хочет потратить 2 млрд грн на посадку деревьев

Для высадки 1 млрд деревьев в рамках проекта «Зеленая страна» на ближайшие три года потребуется 2 млрд грн, которые будут привлечены за счет деятельности лесных хозяйств, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

«По стоимости мы подсчитали, что на три года нужно около 2 млрд грн. Большая часть будет предоставлена за счет деятельности государственных лесных хозяйств без привлечения средств из государственного бюджета. Наряду с этим мы планируем увеличивать расходы бюджета за счет деятельности лесных хозяйств. Уже в этом году, как сказал президент, по итогам первого квартала доход лесной отрасли увеличился на 1 млрд грн», — прокомментировал инициативу президента на всеукраинском форуме «Украина 30. Экология» Абрамовский порталу Green Deal.

Министр добавил, что по итогам года возможно будет увеличить поступления в госбюджет и в разы увеличить доходность отрасли за счет разрушения схем по продаже древесины и проведения прозрачных аукционов, а также за счет конкурентной борьбы за дефицитный ресурс.

Кроме того, Абрамовский сообщил, что Минэкологии должно до 31 июля подать на согласование правительства проект Второго национально определяемого взноса Украины (НОВ2) в Парижское соглашение.

«Консультации с бизнесом и ассоциациями еще не закончились. Есть некоторые разногласия, но бизнес уже начинает понимать важность преодоления климатическим изменениям. Больше разговоров по этому вопросу у нас происходит с представителями крупного и среднего бизнеса», — сказал министр в комментарии порталу Green Deal.

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Целью проекта президента «Зеленая страна» является увеличение в Украине за 10 лет площади лесов на 1 млн га, из которых в ближайшие три года планируется высадить 1 млрд деревьев.

лес, Роман Абрамовский, Зеленая страна
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