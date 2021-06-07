Власть хочет потратить 2 млрд грн на посадку деревьев

Для высадки 1 млрд деревьев в рамках проекта «Зеленая страна» на ближайшие три года потребуется 2 млрд грн, которые будут привлечены за счет деятельности лесных хозяйств, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.
«По стоимости мы подсчитали, что на три года нужно около 2 млрд грн. Большая часть будет предоставлена за счет деятельности государственных лесных хозяйств без привлечения средств из государственного бюджета. Наряду с этим мы планируем увеличивать расходы бюджета за счет деятельности лесных хозяйств. Уже в этом году, как сказал президент, по итогам первого квартала доход лесной отрасли увеличился на 1 млрд грн», — прокомментировал инициативу президента на всеукраинском форуме «Украина 30. Экология» Абрамовский порталу Green Deal.
Министр добавил, что по итогам года возможно будет увеличить поступления в госбюджет и в разы увеличить доходность отрасли за счет разрушения схем по продаже древесины и проведения прозрачных аукционов, а также за счет конкурентной борьбы за дефицитный ресурс.
Кроме того, Абрамовский сообщил, что Минэкологии должно до 31 июля подать на согласование правительства проект Второго национально определяемого взноса Украины (НОВ2) в Парижское соглашение.
«Консультации с бизнесом и ассоциациями еще не закончились. Есть некоторые разногласия, но бизнес уже начинает понимать важность преодоления климатическим изменениям. Больше разговоров по этому вопросу у нас происходит с представителями крупного и среднего бизнеса», — сказал министр в комментарии порталу Green Deal.
Целью проекта президента «Зеленая страна» является увеличение в Украине за 10 лет площади лесов на 1 млн га, из которых в ближайшие три года планируется высадить 1 млрд деревьев.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016