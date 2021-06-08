Bellingcat считает причиной катастрофы MH17 именно российскую ракету

Все доказательства в деле о катастрофе MH17 на Донбассе указывают на то, что самолет сбила российская ракета и именно Россия поставляла оружие. У версии следствия достаточно подтверждений.
Об этом в интервью DW заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.
«Мы видели так много взаимно подтверждающих доказательств, что в целом не существует другого объяснения — кроме факта того, что Россия предоставила оружие, с помощью которого был сбит (самолет, — ред.) и убиты 298 человек», — отметил он.
По его словам, в Bellingcat видели больше доказательств, чем те, которые были представлены в суде, поскольку изучили каждый доступный фрагмент телекоммуникационных данных, спутниковое фото, пост в соцсетях, размещенный российскими солдатами, в том числе из зенитно-ракетной бригады, которая могла транспортировать ЗРК «Бук».
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