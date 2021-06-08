СБУ провела обыски у основателей «Партии Шария»

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у основателей общественной организации «Партия Шария», причастных к распространению в столичном регионе агитационных материалов, направленных на изменения границ территории или государственной границы Украины.

«Обыски проводились по адресам фактического проживания двух фигурантов дела: в столице и в Бучанском районе Киевской области», — сообщает пресс-центр СБУ.

При проведении процессуальных действий правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, которые использовались в противоправной деятельности, печать и банковские карты.

Кроме того, были проведены обыски в типографии в Виннице, где представители общественной организации печатали продукцию антиконституционного характера.

В рамках уголовного производства по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.