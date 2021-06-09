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Ученые дают оптимистичный прогноз по коронавирусу в Украине

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Ученые дают оптимистичный прогноз по коронавирусу в Украине

В Национальной академии наук заявили о положительной динамике во всех регионах Украины по COVID-19.

Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине в период 9-22 июня, сделанном НАНУ.

«Продолжается положительная динамика во всех регионах Украины. 7 июня было зафиксировано наименьшее число новых выявлений (535) с прошлогоднего июня, тогда как средние показатели новых выявлений соответствуют середине августа прошлого года. За две недели смертность от COVID-19 уменьшилась почти вдвое. В то же время, в официальной статистике новых выявлений растет доля обнародования давних случаев, что существенно увеличивает погрешность при прогнозировании», — отмечают в НАНУ.

Ученые информируют, что в последнее время количество новых положительных ПЦР-тестов описывает эпидемическую динамику более адекватно, чем официальное количество новых выявлений, что хорошо видно на примере Киева. По официальной статистике, количество новых выявлений в Киеве растет уже несколько недель, но количество положительных тестов продолжает снижение, количество новых выявлений на дату тестирования также снижается. Анализ задержек обнародования показал, что количество новых выявлений в статистике увеличивается из-за обнародования большого количества давних случаев и не соответствует реальному эпидемическому процессу.

Как говорится в прогнозе, «среднее количество новых выявлений в Украине уменьшилось до 1718 человек в день (уменьшение вдвое за две недели), среднее количество летальных случаев равно 91 смерти в день в среднем за последнюю неделю. Согласно прогнозным исчислениям, среднее количество новых случаев равно 1465 в течение недели 9-15 июня и 1013 — в течение недели 16-22 июня».

Оперативные данные Министерства юстиции относительно общей смертности в мае указывают на быстрое уменьшение излишней смертности, динамика которого незначительно опережает динамику летальных случаев при COVID-19.

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Ученые заявляют, что если бы сейчас с болезнью полностью справились, реальная смертность была бы, вероятно, несколько ниже, ведь общая смертность могла уменьшиться из-за того, что некоторые люди, которые уже были тяжело больны, умерли на фоне пандемии из-за инфицирования коронавирусом или недостаточного ухода медицинским персоналом в условиях ограниченности доступа к медицинскому обслуживанию.

Наблюдаемая летальность временно достигала 4% для дат продолжительных майских выходных на фоне высокой заболеваемости среди пожилых людей.

В то же время количество больных детей среди всех выявленных больных продолжило рост, подчеркивают в НАНУ.

Как сообщал Капитал, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 1385 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них — 57 детей и 74 медработника.

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