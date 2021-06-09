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В Украину прибыла очередная партия вакцины Pfizer

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В Украину прибыла очередная партия вакцины Pfizer

В среду в Украину доставили еще 66 690 доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Вакцину закупают за государственные средства через агентство Crown Agents.

Сообщается, что за каждым человеком, который получит первую прививку вакциной Comirnaty/Pfizer, зарезервируют вторую дозу.

В Минздраве сообщают, что Украина также получила 707 850 доз Comirnaty/Pfizer, в рамках глобальной инициативы COVAX. Еще 356 850 доз поступят в течение недели.

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Кроме Pfizer, Украина уже получила 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca/Covishield, 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio, 705 600 доз вакцины AstraZeneca итальянского производства и 1 713 316 доз вакцины CoronaVac/Sinovac.

В Минздраве отмечают, что сейчас в стране достаточно вакцин, чтобы обеспечить прививки против COVID-19 для всех приоритетных групп.

Минздрав, Pfizer
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Среда, 9 июня 2021
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